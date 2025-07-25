«Крылья Советов» получили собственный гимн от самарской группы COMEDOZ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обзавёлся собственным официальным гимном. Его автором и исполнителем стал вокалист популярной группы COMEDOZ Павел Воробьёв, уроженец Самары и давний болельщик команды. Сотрудничество музыканта с клубом началось летом, когда коллектив выступил на фестивале «Крылья над Волгой».
Идея создать песню, которая станет символом клуба, появилась после общения Воробьёва с фанатами на фестивале. В основе композиции лежит переработанный трек COMEDOZ: оригинальная музыка была адаптирована, а текст полностью обновлён.
Для клипа, который сопровождает премьеру гимна, выбрали знаковые для болельщиков площадки. Съёмки прошли на территории академии «Крыльев Советов», на стадионе «Динамо», крыше «Станкозавода» и «Последней миле» возле «Солидарности Самары Арены». В ролик вошли архивные кадры, эмоции фанатов на трибунах и лучшие игровые моменты команды.
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