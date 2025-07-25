Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата «Абилимпикс»

Путин убеждён, что в ходе соревновательной и деловой программ конкурсанты проявят себя в реальных делах и начинаниях, своими успехами и достижениями вдохновят фронтовых товарищей. Также президент рассчитывает, что чемпионат, стартующий в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, завоюет широкое общественное признание, станет традиционным.