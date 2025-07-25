Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата «Абилимпикс»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям национального чемпионата «Абилимпикс», отметив важность развития поддержки ветеранов СВО с ограничениями по здоровью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую вас на первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, который проходит в рамках национального чемпионата “Абилимпикс”… Важно, что система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными, востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации», — говорится в приветствии.
Президент отметил, что масштабный, перспективный проект, призванный помочь героям реализовать свои таланты и способности, содействовать профессиональному росту, получить новые знания и компетенции, занимает достойное место на направлении поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничениями по здоровью.
Путин убеждён, что в ходе соревновательной и деловой программ конкурсанты проявят себя в реальных делах и начинаниях, своими успехами и достижениями вдохновят фронтовых товарищей. Также президент рассчитывает, что чемпионат, стартующий в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, завоюет широкое общественное признание, станет традиционным.