В Ростове в парке Горького спустя 10 лет заработал фонтан «Маяк»

В Ростове в парке Горького после ремонта заработал фонтан «Маяк». До этого он не функционировал более десяти лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин.
Он добавил, что сейчас в парке радуют отдыхающих сразу три фонтана. Речь идет о «Цапле», «Маяке» и «Нептуне». Кстати, у «Цапли» появилось ночное световое оформление.
— Фонтаны — это не просто украшение, это душа наших парков. Они дарят нам прохладу в летнюю жару и создают уникальную атмосферу, — отметил Александр Скрябин.
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