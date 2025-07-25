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В Ростове в парке Горького спустя 10 лет заработал фонтан «Маяк»

У фонтана «Цапля» в парке Горького в Ростове появилась подсветка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в парке Горького после ремонта заработал фонтан «Маяк». До этого он не функционировал более десяти лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин.

Он добавил, что сейчас в парке радуют отдыхающих сразу три фонтана. Речь идет о «Цапле», «Маяке» и «Нептуне». Кстати, у «Цапли» появилось ночное световое оформление.

— Фонтаны — это не просто украшение, это душа наших парков. Они дарят нам прохладу в летнюю жару и создают уникальную атмосферу, — отметил Александр Скрябин.

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