Не плативший за газ дебошир угрожал милиционерам ножами. Возбуждено уголовное дело

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не плативший за газ дебошир угрожал милиционерам ножами. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
В Бресте на линию 102 поступило сообщение от представителей газовой службы: абонент-неплательщик угрожает насилием представителям организации, прибывшим для проведения демонтажных работ.
На место незамедлительно прибыл наряд. Увидев правоохранителей, агрессивно настроенный 47-летний дебошир с явными признаками опьянения неожиданно схватил в руки два ножа и направился в их сторону. Неоднократные требования сотрудников остановиться и бросить холодное оружие проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Противоправные действия были пресечены прицельными выстрелами по ногам нападавшего. Ему оказали первую помощь и передали медикам.
В отношении дебошира следователями возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
В МВД напомнили, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск при исполнении служебных обязанностей находятся под защитой государства. Насильственные действия в их отношении неминуемо влекут уголовную ответственность и пресекаются всеми предусмотренными законодательством средствами, включая табельное оружие. -0-