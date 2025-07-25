Не плативший за газ дебошир угрожал милиционерам ножами. Возбуждено уголовное дело

На место незамедлительно прибыл наряд. Увидев правоохранителей, агрессивно настроенный 47-летний дебошир с явными признаками опьянения неожиданно схватил в руки два ножа и направился в их сторону. Неоднократные требования сотрудников остановиться и бросить холодное оружие проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Противоправные действия были пресечены прицельными выстрелами по ногам нападавшего. Ему оказали первую помощь и передали медикам.