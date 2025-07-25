Упрощение регистрации земельных участков. В Госкомимуществе разъяснили нюансы

Кстати, про самовольность. В случаях самовольного занятия территорий обновленная схема тоже работает. Есть совокупность условий, при соблюдении которой возможно оформление самовольно занятых земельных участков. Основными из них являются отсутствие существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил, внесение платы за право легализации участка в размере его кадастровой стоимости. Также в отношении объекта самовольного строительства и (или) земельного участка не должно быть на рассмотрении в суде спора, неисполненных судебных постановлений. Таким образом граждане, самовольно занявшие землю, могут легализовать эти факты путем соблюдения предусмотренной совокупности условий, без уплаты штрафа.