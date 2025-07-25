Упрощение регистрации земельных участков. В Госкомимуществе разъяснили нюансы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июля подписал указ № 273, направленный на упрощение процедур регистрации земельных участков. Указом до 1 января 2028 года устанавливается упрощенный порядок оформления гражданами правоудостоверяющих документов на земельные участки без разработки проектов их отвода. О том, как теперь работают процедуры регистрации земельных участков, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Государственном комитете по имуществу.
Документы, госпошлина и другие нюансы.
В Госкомимуществе подчеркнули, что, согласно новому порядку оформления документов, исключена стадия «разработка проекта отвода земельного участка». При этом в отношении уполномоченных лиц по управлению общим имуществом совместного домовладения в жилых домах, а также организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилыми помещениями и организаций водопроводно-канализационного хозяйства, перечень документов не изменился.
Кроме того, до 1 января 2028 года при оформлении уполномоченными лицами правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых расположены эксплуатируемые многоквартирные жилые дома, уплата государственной пошлины за выдачу правоудостоверяющих документов не требуется.
В случае, если на участке уже есть постройки, то сначала решается вопрос с земельным участком, а затем уже с постройкой. При решении вопросов самовольного строительства судьба земельного участка решается с учетом определения судьбы самовольной постройки.
Кстати, про самовольность. В случаях самовольного занятия территорий обновленная схема тоже работает. Есть совокупность условий, при соблюдении которой возможно оформление самовольно занятых земельных участков. Основными из них являются отсутствие существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил, внесение платы за право легализации участка в размере его кадастровой стоимости. Также в отношении объекта самовольного строительства и (или) земельного участка не должно быть на рассмотрении в суде спора, неисполненных судебных постановлений. Таким образом граждане, самовольно занявшие землю, могут легализовать эти факты путем соблюдения предусмотренной совокупности условий, без уплаты штрафа.
Также если процесс оформления правоудостоверяющих документов начат по старым правилам и его завершение будет осуществляться после вступления в силу указа № 273, то применение упрощенного порядка возможно.
Как подать заявление.
Заинтересованные в оформлении правоудостоверяющих документов на земельный участок либо в предоставлении земельного участка должны с соответствующим заявлением обратиться в местный исполнительный комитет. При оформлении документов на участки для целей, определенных указом № 273, срок рассмотрения заявления составляет пять рабочих дней. Вся информация о перечне документов и образцы заявлений имеются в местных исполкомах.
«Любое заявление о предоставлении земельного участка рассматривается соответствующим местным исполнительным комитетом, который с учетом своей компетенции и действующих норм законодательства, а также установленных требований и регламентов определяет возможность предоставления земельного участка для испрашиваемой цели. Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимается с указанием соответствующих законодательству оснований отказа», — пояснили в комитете. К слову, в случае отказа его можно обжаловать.
Перечень условий, необходимых при оформлении земельных участков под многоквартирные дома, определен указом № 76. Например, при обращении с заявлением о предоставлении земельного участка для строительства и обслуживания эксплуатируемого многоквартирного жилого дома необходимо предоставление выписки из решения местного исполнительного и распорядительного органа о назначении уполномоченного лица. Оформление таких документов должно быть завершено до 1 января 2028 года.
«По своей сути указ № 273 не устанавливает новый порядок, а лишь упрощает существующий. Предлагаемые подходы заключаются в исключении разработки проекта отвода земельного участка из процедуры изъятия и предоставления земельных участков гражданам. Сегодня алгоритм действий всем понятен, а возникающие вопросы могут решаться при рассмотрении заявлений граждан непосредственно местными исполнительными комитетами», — заключили в Госкомимуществе.
БЕЛТА. -0-