Покос травы — работа с повышенной опасностью. В Минтруда рассказали, кто может этим заниматься

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О критериях допуска работников к покосу травы рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
В ведомстве отметили, что покос травы приравнивается к работам с повышенной опасностью из-за использования опасной техники и опасных веществ — воспламеняющихся, горючих, взрывчатых, ядовитых и других.
Для допуска работников необходимо соблюсти несколько критериев. Обязательны обучение, инструктаж по охране труда и проверка знаний, даже если это не основная работа. Особенно эти требования касаются работников ЖКХ. Им необходимо пройти специальное обучение и получить удостоверение соответствующего образца.
Если работник имеет дело с оборудованием для покоса травы, он, помимо средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами для соответствующей профессии, при необходимости должен использовать очки или лицевой щиток для защиты глаз от камней и щепок, беруши или противошумные наушники для защиты слуха от шума триммера или косилки. Также требуются перчатки или рукавицы для защиты рук. Если покос происходит у дороги, работник должен носить сигнальную одежду повышенной видимости.
В Минтруда подчеркнули, что категорически запрещено работать без средств индивидуальной защиты, косить при недостаточной освещенности, оставлять технику с работающим двигателем без присмотра, использовать поврежденные ножи или леску, удлинять леску, работать без ремня, со снятым глушителем, трогать горячие части, заправлять бензин при работающем двигателе или в помещении, а также работать с неисправными удлинителями или розетками (для электрических инструментов) и косить мокрую траву на склонах (с электрическими косами).-0-