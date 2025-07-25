Покос травы — работа с повышенной опасностью. В Минтруда рассказали, кто может этим заниматься

В Минтруда подчеркнули, что категорически запрещено работать без средств индивидуальной защиты, косить при недостаточной освещенности, оставлять технику с работающим двигателем без присмотра, использовать поврежденные ножи или леску, удлинять леску, работать без ремня, со снятым глушителем, трогать горячие части, заправлять бензин при работающем двигателе или в помещении, а также работать с неисправными удлинителями или розетками (для электрических инструментов) и косить мокрую траву на склонах (с электрическими косами).-0-