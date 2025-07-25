Фиктивные тренировки и серый джампинг. Прокуратура выявила нарушения в спортсфере Гомельской области

25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры выявили нарушения в деятельности организаций физической культуры и спорта Гомельской области, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Работники прокуратуры проверили, как в специализированных учебно-спортивных учреждениях региона соблюдают законодательство, в том числе при реализации Государственной программы «Физическая культура и спорт» на 2021−2025 годы. Прокуроры посетили более 40 объектов, был выявлен ряд нарушений.
«Несмотря на выполнение большинства показателей госпрограммы, были установлены грубые нарушения. В основном они обусловлены низкой исполнительской дисциплиной со стороны тренеров и бесконтрольностью со стороны руководства спортивных школ. Так, во многих учреждениях не соблюдался минимальный возраст для приема в определенные секции. Юных спортсменов зачисляли порой без всех необходимых документов. Также в некоторых случаях дети числились в одних группах при фактическом посещении совершенно других. Кроме того, были случаи допуска к занятиям с просроченными медсправками. Прокурорами выявлены факты фиктивного проставления отметок о посещении спортивных занятий детьми, давно не посещавшими тренировки. В ряде случаев время занятий в секциях совпадало со школьными уроками», — рассказали в прокуратуре.
Как показала проверка, тренер одной из спортшкол одновременно использовал госресурсы не только для бесплатных занятий с учащимися школы, но и для развития общественного объединения, которое сам возглавлял. Тренировки совмещал, организуя их для бюджетников в одно и то же время и в том же зале, что и платные занятия для воспитанников указанной структуры. По этому факту проводится дополнительная проверка.
Еще в одной спортшколе занятия джампингом проводил человек, с которым не были оформлены трудовые отношения. Более того, он не имел соответствующего образования и аккредитации для проведения таких занятий. Кроме того, джампинг не был включен в перечень платных услуг спортшколы, а при сдаче выручки в банк указывалось, что она получена от оказания других видов услуг. По данному факту прокуратурой организована проверка в порядке уголовно-процессуального законодательства.
По результатам проверок руководителям профильных учреждений внесено 16 представлений и вынесено три предписания. По результатам рассмотрения актов надзора к дисциплинарной ответственности привлечено более 30 должностных лиц. Прокуратурой Гомельской области внесено представление в облисполком. По результатам его рассмотрения приняты организационные меры, направленные на устранение выявленных нарушений. -0-