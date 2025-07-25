Фиктивные тренировки и серый джампинг. Прокуратура выявила нарушения в спортсфере Гомельской области

«Несмотря на выполнение большинства показателей госпрограммы, были установлены грубые нарушения. В основном они обусловлены низкой исполнительской дисциплиной со стороны тренеров и бесконтрольностью со стороны руководства спортивных школ. Так, во многих учреждениях не соблюдался минимальный возраст для приема в определенные секции. Юных спортсменов зачисляли порой без всех необходимых документов. Также в некоторых случаях дети числились в одних группах при фактическом посещении совершенно других. Кроме того, были случаи допуска к занятиям с просроченными медсправками. Прокурорами выявлены факты фиктивного проставления отметок о посещении спортивных занятий детьми, давно не посещавшими тренировки. В ряде случаев время занятий в секциях совпадало со школьными уроками», — рассказали в прокуратуре.