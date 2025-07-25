Ограничения на посещение лесов введены во всех районах Брестской области

Не рекомендуется посещать леса всех районов Брестской области. Также ограничения введены в Докшицком, Лепельском, Поставском районах Витебской области, Брагинском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском и Хойникском районах Гомельской области. Ограничения действуют и в трех районах Гродненской области: Островецком, Ошмянском и Сморгонском. Такой же режим установлен в Слуцком и Солигорском районах Минской области.