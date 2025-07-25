25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов введены во всех районах Брестской области. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
Не рекомендуется посещать леса всех районов Брестской области. Также ограничения введены в Докшицком, Лепельском, Поставском районах Витебской области, Брагинском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском и Хойникском районах Гомельской области. Ограничения действуют и в трех районах Гродненской области: Островецком, Ошмянском и Сморгонском. Такой же режим установлен в Слуцком и Солигорском районах Минской области.
Ограничения не затронули только Могилевскую область.
Планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. -0-