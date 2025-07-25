«Балтика» перестала выпускать пиво «Башбир» по просьбе Всемирного курултая башкир

Производство пива «Башбир» прекращено. Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра Башкирии Урал Кильсенбаев.
По словам чиновника, Всемирный курултай башкир обратился к компании «Балтика» с просьбой пересмотреть использование этого бренда. Производитель, утверждает Кильсенбаев, отреагировал уважительно и без формальных отписок — принял решение прекратить выпуск продукции под спорным названием и начал разработку нового, более корректного бренда.
Замглавы правительства республики подчеркнул, что этот случай демонстрирует образец зрелой коммуникации между бизнесом и обществом. Он отметил важность уважения к культуре и потребителям, добавив, что именно так формируется настоящее общество — где можно не кричать, а спокойно договариваться и быть услышанным.
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