Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Балтика» перестала выпускать пиво «Башбир» по просьбе Всемирного курултая башкир

Всемирный курултай башкир убедил «Балтику» не выпускать пиво «Башбир».

Источник: Комсомольская правда

Производство пива «Башбир» прекращено. Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра Башкирии Урал Кильсенбаев.

По словам чиновника, Всемирный курултай башкир обратился к компании «Балтика» с просьбой пересмотреть использование этого бренда. Производитель, утверждает Кильсенбаев, отреагировал уважительно и без формальных отписок — принял решение прекратить выпуск продукции под спорным названием и начал разработку нового, более корректного бренда.

Замглавы правительства республики подчеркнул, что этот случай демонстрирует образец зрелой коммуникации между бизнесом и обществом. Он отметил важность уважения к культуре и потребителям, добавив, что именно так формируется настоящее общество — где можно не кричать, а спокойно договариваться и быть услышанным.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.