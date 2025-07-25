«Балтика» перестала выпускать пиво «Башбир» по просьбе Всемирного курултая башкир

Замглавы правительства республики подчеркнул, что этот случай демонстрирует образец зрелой коммуникации между бизнесом и обществом. Он отметил важность уважения к культуре и потребителям, добавив, что именно так формируется настоящее общество — где можно не кричать, а спокойно договариваться и быть услышанным.