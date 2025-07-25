Количество погибших после взрыва газа в жилом доме в Саратове достигло шести

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Саратове после взрыва газа возросло до шести, сообщили в МЧС. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте продолжается поисковая операция, в МЧС не исключают, что под обломками могут все еще находиться люди. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что причиной стала утечка газа, в регионе введен режим ЧС.