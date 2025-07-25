«Белфармация» опровергла дефицит критически важных лекарств в Беларуси

Как сообщили в Минздраве, в Интернете распространяется письмо якобы от имени РУП «Белфармация» об отсутствии в Беларуси критически важных лекарственных препаратов. Письмо это является фейком и дезинформацией, а отправлено оно было с аккаунта, зарегистрированного всего несколько дней назад.