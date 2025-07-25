«Белфармация» опровергла дефицит критически важных лекарств в Беларуси

В официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения Беларуси появилось официальное видеозаявление генерального директора РУП «Белфармация», в котором говорится, что информация о якобы имеющем место дефиците в республике критически важных лекарств не соответствует действительности.
Как сообщили в Минздраве, в Интернете распространяется письмо якобы от имени РУП «Белфармация» об отсутствии в Беларуси критически важных лекарственных препаратов. Письмо это является фейком и дезинформацией, а отправлено оно было с аккаунта, зарегистрированного всего несколько дней назад.
Директор «Белфармации» Сергей Литош опроверг все фейки.
Он подчеркнул, что на аптечных складах Беларуси, в аптеках и организациях здравоохранения есть все необходимые лекарства.
Помимо этого, сформированы и запасы, размер которых по различным позициям составляет от 3 до 9 объемов месячной потребности. На складах есть полный запас лекпрепаратов, упомянутых в письме, как белорусского, так и импортного производства, речь идет о средствах для лечения диабета, инъекционных препаратов.
Сергей Литош отметил, что фейковое письмо создано именно с расчетом на подъем социального напряжения, так как в письме упомянуты инсулины. здравоохранения.
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