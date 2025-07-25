Матвиенко рассказала о стандартах поддержки студенческих семей

«Новолипецкий комбинат, очень богатый комбинат, передал по просьбе губернатора очень известный в свое время лагерь отдыха детей “Прометей” ну в совершенно разрушенном виде.. Сейчас губернатор (Игорь Артамонов) — молодец, мы поддерживаем, помогаем восстанавливать этот лагерь. Конечно, такие подходы вызывают вопросы, недопонимание, как так можно относиться», — заключила Матвиенко.