Чем занимаются дети актера Михаила Ефремова и как складывается их жизнь

Звездная династия Ефремовых всегда находилась в центре внимания, и не только благодаря ролям в кино и театре. Ее родоначальником был советский актер Олег Ефремов. Не менее известным стал его сын Михаил, который недавно вышел из колонии, где отбывал срок за смертельное ДТП. У Михаила Ефремова шестеро детей, родившихся в четырех браках. Некоторые из наследников перестали общаться с отцом после приговора и не навещали его в заключении. Чем занимаются дети Михаила Ефремова и как сейчас складывается их жизнь — в материале «Газеты.Ru».