Перенесут остановку, увеличат радиус поворота: 1 августа в Ростове стартуют дорожные работы на кольце Таганрогская — Малиновского

Один из самых загруженных въездов в Ростов — участок на пересечении улиц Таганрогской и Малиновского — ждет масштабное обновление. Работы стартуют уже через неделю — в пятницу, 1 августа, и затронут не только дорожное покрытие, но и инфраструктуру для пешеходов и общественного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
Что будет сделано? Дорожники полностью заменят асфальт на развязке и увеличат радиус правого поворота с Таганрогского шоссе на улицу Малиновского, что особенно важно для грузового транспорта.
— Такое решение позволит совершать более безопасный и комфортный маневр тем, кто въезжает в город, — объяснил Александр Скрябин.
Также старые поребрики и бортовой камень заменят на новые, отремонтируют пешеходные зоны вдоль дороги. Остановку «Пост ГИБДД» на северной стороне Таганрогской перенесут дальше от развязки, чтобы снизить риски ДТП, обустроят посадочную площадку и заездной карман для автобусов. На противоположной стороне, в направлении центра, также отремонтируют заездной карман.
Напомним, благоустройство въезда в Ростов с западной стороны начато по поручению врио губернатора донского региона Юрия Слюсаря.
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