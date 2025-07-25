Перенесут остановку, увеличат радиус поворота: 1 августа в Ростове стартуют дорожные работы на кольце Таганрогская — Малиновского

Один из самых загруженных въездов в Ростов — участок на пересечении улиц Таганрогской и Малиновского — ждет масштабное обновление. Работы стартуют уже через неделю — в пятницу, 1 августа, и затронут не только дорожное покрытие, но и инфраструктуру для пешеходов и общественного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.