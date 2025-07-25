Член СПЧ Малькевич рассказал о методах распознания фейковой информации

Нацмессенджер — современное и безопасное решение для общения между государственными или коммерческими организациями и пользователями. Он предусматривает добровольную верификацию через Госуслуги в будущем, что должно гарантировать пользователям уверенность в подлинности контактов и обеспечить более удобное и надежное взаимодействие бизнеса с клиентами, государства с пользователями. На этот контекст недоброжелатели попытались набросить до смешного абсурдный фейк о супругах, которые якобы смогут читать переписку друг друга через MAX. Звучит как явный бред, но и тут нашлись те, кто на полном серьезе поверил в такой наброс и стал тиражировать ложь в массы.