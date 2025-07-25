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В Таганроге возведут 10-этажный лечебно-диагностический корпус

К реконструкции БСМП приступили в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев провел встречу, посвященную масштабной реконструкции БСМП Таганрога. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Первый этап реконструкции больницы стартовал в июне. Всего проект включает три этапа, в рамках которых планируется возвести 10-этажный лечебно-диагностический корпус на 524 койко-места. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

— Проведем еще не одну встречу. Отдельно посвятим ее теме компенсационного озеленения, в том числе на территории больницы в рамках проекта. Отдельно обсудим ход реализации проекта и ряд других тем, волнующих горожан, — добавила Светлана Камбулова.

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