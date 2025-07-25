В Таганроге возведут 10-этажный лечебно-диагностический корпус

— Проведем еще не одну встречу. Отдельно посвятим ее теме компенсационного озеленения, в том числе на территории больницы в рамках проекта. Отдельно обсудим ход реализации проекта и ряд других тем, волнующих горожан, — добавила Светлана Камбулова.