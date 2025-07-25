МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Амурской области, представительство МИД оказывает необходимую помощь во взаимодействии с посольствами этих стран, сообщил МИД РФ.
«В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании “Ангара” в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина — Белоруссии и КНР. Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, а также структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области», — сообщил МИД РФ на своем сайте.
Министерство также выразило искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.