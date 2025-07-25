Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении АН-24

«В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании “Ангара” в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина — Белоруссии и КНР. Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, а также структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области», — сообщил МИД РФ на своем сайте.