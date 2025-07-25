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Классические формы в Воложине и интересная экотропа: небанальный маршрут одного дня

Очень часто туристические поездки представляются как нечто, предполагающее изучение архитектуры, посещение музеев и выставок. Но сегодня мы предлагаем вам маршрут, в котором архитектура связана с природой, археология — с реками, а новое и познавательное — с прогулкой по лесу.

Очень часто туристические поездки представляются как нечто, предполагающее изучение архитектуры, посещение музеев и выставок. Но сегодня мы предлагаем вам маршрут, в котором архитектура связана с природой, археология — с реками, а новое и познавательное — с прогулкой по лесу.

Древний Минск.

В 10 км от Минска возле деревни Городище в устье реки Менки и ручья Дуная стояло древнее городище, следы которого впечатляют до сих пор. Здесь расположен археологический комплекс IX-XI веков — Минское городище.

Впервые жизнь тут появилась около 2000 лет назад. Историки предполагают, что изначально древний Минск находился на этом месте. А уже после того, как его несколько раз уничтожали, поселение перенесли к слиянию рек Свислочи и Немиги. Сегодня можно увидеть высокие земляные валы, в центре которых когда-то стоял окруженный стенами город площадью до 40 га.

Здесь постоянно проводятся археологические раскопки. Этот сезон не стал исключением. Уже найдено больше сотни артефактов. В основном — предметы быта, ключи от замков, наконечники стрел, украшения. Одной из интереснейших находок является фрагмент амфоры со скандинавской руной.

Минское городище — один из важнейших археологических памятников страны. А еще это место, где можно просто прогуляться, посмотреть на вековые деревья, реки и ручьи.

От городища направляемся в сторону деревни Тресковщина Минского района. Ехать 20 минут в сторону Ракова.

Мельница в мавританском стиле.

Рядом с деревней располагается одноименный заказник «Тресковщина». На его территории находится наивысшая точка нашей страны — гора Дзержинская высотой 345 м. Красоты местам придают старые дубы и неглубокая, извилистая и всегда холодная Ислочь.

На ее живописных берегах можно посмотреть на руины водяной мельницы, построенной предположительно в XIX веке Свенторжецкими. Говорят, она была сооружена в мавританском стиле, распространенном в Европе в эпоху романтизма. Работать мельница прекратила в 1939 году, тогда же постепенно начала разрушаться, однако и сегодня не утратила очарования.

Дальше двигаемся в сторону Воложина. Следующей точкой нашего маршрута будет деревня Довбени Воложинского района, которая расположена в 45 км от Тресковщины.

Довбени.

Впервые Довбени упоминаются в XVII веке — известно, что уже в начале столетия здесь был храм. Во второй половине XVIII века на средства помещика Гущи построили новый — деревянный, а во второй половине XIX века возвели Спасо-Преображенскую церковь из бутового камня.

В 1961 году храм закрыли и начали использовать под зернохранилище и склад для удобрений. Но в начале 90-х годов его вернули верующим, и он действует до сих пор.

Из деревни Довбени направляемся в Воложин.

Жизнь в стиле классицизма.

Впервые Воложин упоминается в конце XIV века, и о происхождении его названия есть несколько легенд.

Первая из них гласит, что когда-то здесь жил молодой парень, который никогда и никому не отказывал в помощи. Звали его Янка, а за силу ему дали прозвище Волат. Когда пришло время, Янка женился и построил дом, но помогать людям не бросил. Через некоторое время случилась беда: его молодая жена заболела и умерла. От горя Янка потерял интерес к жизни, продал дом и вскоре тоже умер. После этого люди стали замечать, что травы, собранные на месте дома, помогают от разных болезней. Да и само место стало каким-то счастливым и удачным. Когда людей, живших там, спрашивали, откуда они, те отвечали, что живут они там, где раньше Волат жил. Сочетание этих слов со временем трансформировалось в название города — Воложин.

Вторая легенда повествует о том, что в древние времена перегонщики волов всегда останавливались здесь на привал. Когда нужно было гнать волов дальше, они кричали на них: «Волы, жень». Слово «жень» означало «идти». А потом эти слова стали произноситься вместе как Воложин.

Известно, что с начала XV века городом владел князь Витовт, затем — Свидригайло, князья Воложинские, трокский воевода Монвид, Верейские, Гаштольды, Радзивиллы, Служки, Чарторыйские. Последние в самом начале XIX века продали Воложин графу Юзефу Игнату Тышкевичу. Уже при нем здесь возвели графскую резиденцию и костел, которые сохранились до наших дней.

Костел Святого Иосифа очень напоминает античный храм. Поэт Владислав Сырокомля писал о нем так: «Над приземистым местечком, которое, кажется, пало на колени перед величием костела, светят чудесные “муры” храма. Эта святыня во вкусе XVIII столетия, когда карандашом архитектора руководила не набожность, а увлечение греческой красотой».

Построен он был в начале XIX века на месте уничтоженного пожаром деревянного костела, заложенного в конце XVII века при монастыре бернардинцев каштеляном виленским Юзефом Богуславом Служкой. Во второй половине XIX века здание в стиле классицизма передали православным. Ну, а при советской власти использовали как склад.

Интересный факт: фундатор костела Юзеф Игнат Тышкевич был похоронен в подземелье под хорами. Не так давно крипту под храмом расчистили. Найденные в ней останки монахов и Тышкевичей перезахоронили.

Рядом с костелом можно увидеть дворцовый ансамбль Тышкевичей. Построили его, как мы уже писали, в самом начале XIX века на берегу реки Воложинка. Проект архитектора Коссаковского включал в себя дворец, официну, флигель и оранжерею с апельсиновыми деревьями, пальмами и другими тропическими растениями. Примечательно, что официна, расположенная на одной оси с дворцом, выполнена идентично — редчайшее явление. Флигель, поставленный перпендикулярно, замыкает пространство парадного дворика. Увы, рассмотреть эти красоты вблизи не получится: в здании официны располагается районное отделении милиции, а во дворце — воинская часть.

При этом в Беларуси нелегко найти другой город, в котором так же плотно были бы расположены пять памятников архитектуры классицизма начала XIX века.

Кроме того, в Воложине стоит посмотреть на церковь Святых Константина и Елены — памятник деревянного зодчества второй половины XIX века. Во второй половине XX века она была единственной действующей в городе.

Еще про город стоит знать, что в XIX веке в нем функционировало высшее религиозное учебное заведение (ешибот). Здесь учились более 400 студентов из России, Англии, Сирии, США, Израиля, Австралии и других стран. Из них 37 в разное время и в разных странах занимали посты главных раввинов.

О еврейской жизни местечка можно узнать, посмотрев на здания иешивы начала XIX века и городской застройки.

В 15 км от Воложина расположилась экологическая тропа «Белокорец». Ехать недолго, но нужно учитывать, что часть пути придется преодолеть по гравийной дороге.

Экологическая тропа «Белокорец».

Закольцованный маршрут проходит по Налибокской пуще. Его протяженность — 1,3 км. На всем протяжении экотропы обустроены беседки, информационные стенды, скамейки, есть место для кемпинга и автомобильная стоянка.

Прогулка по тропе позволит вам насладиться видами соснового, елового и смешанного лесов, полюбоваться одной из самых чистых рек страны — Ислочью, узнать много нового о природе страны и очистить свою голову от городской суеты.

| Ксения Дмитриева. Фото автора и БЕЛТА.

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