Классические формы в Воложине и интересная экотропа: небанальный маршрут одного дня

Первая из них гласит, что когда-то здесь жил молодой парень, который никогда и никому не отказывал в помощи. Звали его Янка, а за силу ему дали прозвище Волат. Когда пришло время, Янка женился и построил дом, но помогать людям не бросил. Через некоторое время случилась беда: его молодая жена заболела и умерла. От горя Янка потерял интерес к жизни, продал дом и вскоре тоже умер. После этого люди стали замечать, что травы, собранные на месте дома, помогают от разных болезней. Да и само место стало каким-то счастливым и удачным. Когда людей, живших там, спрашивали, откуда они, те отвечали, что живут они там, где раньше Волат жил. Сочетание этих слов со временем трансформировалось в название города — Воложин.