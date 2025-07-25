Новая электронная услуга Минтруда доступна на портале «Е-Паслуга»

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая электронная услуга Министерства труда и социальной защиты доступна на портале «Е-Паслуга», сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.
С 24 июля на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» для медико-реабилитационных экспертных комиссий доступна к заказу электронная услуга 3.16.13 «Предоставление сведений о заключении медико-реабилитационной экспертной комиссии».
Услуга предоставляется потребителям на основе информации из государственного информационного ресурса «Банк данных социальных выплат», владельцем которого является Министерство труда и социальной защиты. -0-