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Самарское отделение Союза писателей организовало встречу с поэтом Витаковым

24 июля Самарское отделение Союза писателей России провело творческую встречу с московским поэтом и бардом, лауреатом Пушкинской премии Алексеем Витаковым.

24 июля Самарское отделение Союза писателей России провело творческую встречу с московским поэтом и бардом, лауреатом Пушкинской премии Алексеем Витаковым. Мероприятие прошло в Самарском госпитале для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева в рамках проекта «Писатели России — читающей стране!».

В актовом зале собрались около 70 человек: участники СВО, ветераны боевых действий, матери и вдовы погибших воинов. Витаков представил книги «В рай попадут солдаты и дети» и «Стихи», исполнил авторские песни под гитару, рассказал о своём творческом пути и ответил на вопросы слушателей.

Встречу вёл председатель самарского отделения Союза писателей Александр Громов, который также представил новые книги из серии «Народная библиотека Самарского края» и журнал «Русское эхо».

По завершении встречи издания самарских авторов и Алексея Витакова были переданы в библиотеку госпиталя.

Ранее мы писали что в Самаре временно ограничат движение транспорта по улице Аэродромной.

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