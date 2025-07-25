Самарское отделение Союза писателей организовало встречу с поэтом Витаковым

24 июля Самарское отделение Союза писателей России провело творческую встречу с московским поэтом и бардом, лауреатом Пушкинской премии Алексеем Витаковым. Мероприятие прошло в Самарском госпитале для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева в рамках проекта «Писатели России — читающей стране!».
В актовом зале собрались около 70 человек: участники СВО, ветераны боевых действий, матери и вдовы погибших воинов. Витаков представил книги «В рай попадут солдаты и дети» и «Стихи», исполнил авторские песни под гитару, рассказал о своём творческом пути и ответил на вопросы слушателей.
Встречу вёл председатель самарского отделения Союза писателей Александр Громов, который также представил новые книги из серии «Народная библиотека Самарского края» и журнал «Русское эхо».
По завершении встречи издания самарских авторов и Алексея Витакова были переданы в библиотеку госпиталя.
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