Дачникам рассказали, как ухаживать за клубникой для богатого урожая

Даже после того, как клубника перестала плодоносить, за ней важно продолжать ухаживать. От этого зависит будущий урожай, заявила телеведущая и эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, клубничные кусты обычно растут на одном месте до четырех лет, и все это время нуждаются в правильном уходе. Об этом пишет NEWS.ru.
— [После сбора урожая] она выглядит не очень хорошо, и дачники теряют к ней интерес. Но именно сейчас у нее закладываются плодовые почки на следующий год. И вот сколько будет ягод, от этого зависит, — объяснила специалист.
Также специалист посоветовала не поливать клубнику в условиях нынешней дождливой погоды: влага и так задерживается в земле. Зато удобрение сейчас необходимы. Для подкормки подойдут фосфорно-калийные составы, компост или другое органическое питание.
Если все сделать правильно, на следующий год кусты порадуют щедрым урожаем. По словам специалиста, ягоды требуют правильного ухода.