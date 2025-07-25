Дачникам рассказали, как ухаживать за клубникой для богатого урожая

Даже после того, как клубника перестала плодоносить, за ней важно продолжать ухаживать. От этого зависит будущий урожай, заявила телеведущая и эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, клубничные кусты обычно растут на одном месте до четырех лет, и все это время нуждаются в правильном уходе. Об этом пишет NEWS.ru.