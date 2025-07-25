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В популярной у российских туристов стране установилась аномальная жара

В Турции, как сообщает госагентство Anadolu, наблюдается аномальная жара: температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам.

В Турции, как сообщает госагентство Anadolu, наблюдается аномальная жара: температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам.

В четверг температура выше 40 градусов зафиксирована в 38 городах страны (в том числе на курортах Анталья и Мугла), а также в столице Анкаре. Самая высокая температура была в Сиирте — 49,1 градуса.

А сегодня рекорд зафиксирован в городе Силопи, что на востоке страны — 49,9 градуса.

Аномальная жара, превышающая на 7−12 градусов средние показатели сезона, по прогнозу Генерального управления метеорологии будет держаться до 2 августа.