В популярной у российских туристов стране установилась аномальная жара

В Турции, как сообщает госагентство Anadolu, наблюдается аномальная жара: температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам.
В четверг температура выше 40 градусов зафиксирована в 38 городах страны (в том числе на курортах Анталья и Мугла), а также в столице Анкаре. Самая высокая температура была в Сиирте — 49,1 градуса.
А сегодня рекорд зафиксирован в городе Силопи, что на востоке страны — 49,9 градуса.
Аномальная жара, превышающая на 7−12 градусов средние показатели сезона, по прогнозу Генерального управления метеорологии будет держаться до 2 августа.