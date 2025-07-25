Сохраняет либидо и настроение: Учёные создали первую в мире мужскую противозачаточную таблетку

На российском рынке подобный препарат с большой долей вероятностью пришёлся бы кстати. Ранее сообщалось, что только за первые пять месяцев 2025 года в России отмечен 7-процентный рост продаж гормональных контрацептивов. Оральные формы, составляющие свыше 85% рынка, показали увеличение на 5% по количеству упаковок и на 11% по выручке. Возрастающий спрос на эту категорию средств устойчиво держится с 2022 года.