Еще на 8 уфимских улицах приведут в порядок тротуары

Ратмир Мавлиев опроверг мнение некоторых горожан о том, что после празднования 450-летия Уфы темпы благоустройства снизятся. Он подчеркнул, что работы не только продолжаются, но и в этом году объем обновленных и вновь построенных тротуаров превысит показатели прошлого года.