Еще на 8 уфимских улицах приведут в порядок тротуары

В Уфе на завершающем этапе реконструкции находятся пешеходные зоны на улицах Цюрупы, Чернышевского и Мустая Карима. Работы, как утверждает глава городской администрации Ратмир Мавлиев, выполнены уже более чем на 80%.
Благодаря оптимизации расходов и дополнительному финансированию в этом году в городе, по словам мэра, будут приведены в порядок и другие важные пешеходные маршруты:
— Улица Кирова (от Мустая Карима до Ленина, нечетная сторона).
— Улица Достоевского (от Мустая Карима до Ленина, четная и нечетная стороны).
— улица Достоевского (участок вдоль дома № 38 по Карла Маркса).
— проспект Октября (от бульвара Галиева до улицы Шафиева, четная сторона).
— улица Карла Маркса (от Пушкина до Заки Валиди, нечетная сторона).
— улица Спортивная (от Кармаскалинской до дома № 27).
— улица Шоссейная (от Гвардейской до Восточной, 50).
— улица Сагита Агиша (от Степана Злобина до Менделеева).
— улица Минигали Губайдуллина (от лицея № 94 до Менделеева).
Ратмир Мавлиев опроверг мнение некоторых горожан о том, что после празднования 450-летия Уфы темпы благоустройства снизятся. Он подчеркнул, что работы не только продолжаются, но и в этом году объем обновленных и вновь построенных тротуаров превысит показатели прошлого года.
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