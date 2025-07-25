Бывшая глава Ростовского областного суда не признала вину в получении взяток

В пятницу, 25 июля, в Первомайском районном суде Краснодара прошли предварительные слушания по делу бывшего председателя Ростовского областного суда. Экс-глава своей вины в получении взяток не признала. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на собственный источник в суде.