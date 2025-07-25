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Бывшая глава Ростовского областного суда не признала вину в получении взяток

Предварительные слушания по делу экс-председателя Ростовского облсуда прошли в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 25 июля, в Первомайском районном суде Краснодара прошли предварительные слушания по делу бывшего председателя Ростовского областного суда. Экс-глава своей вины в получении взяток не признала. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на собственный источник в суде.

Напомним, бывшую главу Ростовского облсуда обвиняют в том, что она брала взятки, чтобы влиять на коллег и на принятие решений.

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В Ростовской области следствию против экс-председателя Облсуда могут дать ход.

Соответствующий запрос от главы СК России рассмотрит коллегия судей (подробнее).