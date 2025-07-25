Бизнесмен Провизион: Отмены налогового режима для самозанятых ждать не стоит

В ближайшее время налоговый режим для самозанятых не отменят. Об этом в пятницу, 25 июля, рассказал предприниматель, сооснователь платформы «Консоль. Про» Михаил Провизион.
По словам бизнесмена, на данный момент ФНС и Минтруд еще оценивают эффект от экспериментального режима.
— Действительный объем подмены трудовых отношений невысок. Эту оценку недавно делала ФНС — только четыре процента компаний, работающих с самозанятыми злоупотребляют режимом. Это совсем немного, если учесть, что в случае отмены режима большинство выплат снова уйдет в тень, — уточнил Провизион.
Поэтому данная сфера активно регулируется. В России был принят закон о платформенной занятости, который вступит в силу в 2027 году и будет регулировать работу самозанятых на цифровых платформах, уточнили в РИАМО.
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