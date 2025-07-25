Бизнесмен Провизион: Отмены налогового режима для самозанятых ждать не стоит

— Действительный объем подмены трудовых отношений невысок. Эту оценку недавно делала ФНС — только четыре процента компаний, работающих с самозанятыми злоупотребляют режимом. Это совсем немного, если учесть, что в случае отмены режима большинство выплат снова уйдет в тень, — уточнил Провизион.