26 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

26 июля 2025 года в России отмечают День работника торговли и День парашютиста; православные верующие чествуют Архангела Гавриила. Узнайте, какие еще праздники выпадают на эту дату.
День работника торговли.
Дата: четвертая суббота июля (26 июля 2025 года).
История праздника:
Впервые День работника торговли начали отмечать в СССР в 1966 году;
в 1988 году дату перенесли на третье воскресенье марта, но многие продолжали праздновать в июле;
в 2013 году Указом Президента РФ № 459 праздник официально закрепили за четвертой субботой июля.
Кто отмечает:
Продавцы; кассиры; товароведы; мерчендайзеры; логисты; интернет-продавцы.
Интересные факты:
В Древней Руси торговлей занимались в основном мужчины, сейчас — преимущественно женщины;развитие онлайн-торговли сделало профессию еще более востребованной.
День парашютиста.
Дата: 26 июля.
История праздника:
26 июля 1930 года под Воронежем группа советских летчиков во главе с Леонидом Миновым совершила первые массовые прыжки с парашютом;это событие положило начало парашютному спорту в СССР.
Как отмечают:
Парашютисты проводят показательные прыжки;в аэроклубах организуют соревнования и мастер-классы.
Интересные факты:
Первая женщина-парашютистка в СССР — Вера Кулешова (1931 год);в 1931 году советские спортсмены освоили прыжки на воду, в снег и ночные прыжки.
Какой сегодня церковный праздник?
Собор Архангела Гавриила.
Даты празднования:
26 июля — дополнительное чествование;
8 апреля — на следующий день после Благовещения.
Кто такой Архангел Гавриил:
Один из высших ангелов, посланник Божий;принес Деве Марии весть о рождении Иисуса Христа.
О чем ему молятся:
О зачатии ребенка;о помощи в принятии решений;о защите от болезней.
Традиции 26 июля:
Посещение храма;молитва перед иконой Архангела Гавриила;нельзя ссориться, сквернословить, отказывать в помощи.
Память преподобного Стефана Савваита.
Годы жизни: 725−794;Место подвигов: Лавра Саввы Освященного (Иудейская пустыня);
Чем известен:
Был племянником Иоанна Дамаскина;обладал даром прозорливости и исцелений.
День дяди и тети.
Дата: 26 июля — неофициальный семейный праздник.
Почему он важен:
Дяди и тети часто становятся близкими друзьями для племянников;в трудных ситуациях они могут поддержать и даже заменить родителей.
Как отметить:
Позвоните родственникам, скажите теплые слова;подарите небольшой сувенир или открытку.
Что можно и нельзя делать 26 июля 2025 года?
Что можно:
Работать в огороде (особенно заготавливать сено);собирать целебные травы (зверобой, ромашку);печь пироги с ягодами и угощать близких;помогать нуждающимся.
Что нельзя:
Бездельничать — к неудачам;ругаться — Архангел Гавриил накажет за сквернословие;шить и вязать — «зашьете» удачу;рассказывать о личной жизни — к ссорам.
Кто родился 26 июля?
Актеры: Сандра Буллок; Кейт Бекинсейл;
Режиссеры: Стэнли Кубрик; Блейк Эдвардс;
Писатели: Бернард Шоу; Олдос Хаксли;
Музыканты: Мик Джаггер (The Rolling Stones).
Заключение.
26 июля 2025 года — насыщенная дата, объединяющая профессиональные, светские и православные праздники. В этот день в России чествуют работников торговли и парашютистов, вспоминают Архангела Гавриила и преподобного Стефана Савваита, а также отмечают теплый семейный праздник — День дяди и тети.
Каждый из этих праздников имеет свою историю, традиции и значение. Одни напоминают о важных профессиях, другие — о духовных ценностях, третьи — о семейных узах. Независимо от того, какой из них ближе лично вам, 26 июля — хороший повод проявить внимание к окружающим, вспомнить о близких и, возможно, открыть для себя что-то новое.
Следите за праздничными датами, чтобы не упустить возможность порадовать себя и других!