26 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Каждый из этих праздников имеет свою историю, традиции и значение. Одни напоминают о важных профессиях, другие — о духовных ценностях, третьи — о семейных узах. Независимо от того, какой из них ближе лично вам, 26 июля — хороший повод проявить внимание к окружающим, вспомнить о близких и, возможно, открыть для себя что-то новое.