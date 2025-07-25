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26 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

26 июля 2025 года в России отмечают День работника торговли и День парашютиста; православные верующие чествуют Архангела Гавриила. Узнайте, какие еще праздники выпадают на эту дату.

26 июля 2025 года в России отмечают День работника торговли и День парашютиста; православные верующие чествуют Архангела Гавриила. Узнайте, какие еще праздники выпадают на эту дату.

День работника торговли.

Дата: четвертая суббота июля (26 июля 2025 года).

История праздника:

Впервые День работника торговли начали отмечать в СССР в 1966 году;

в 1988 году дату перенесли на третье воскресенье марта, но многие продолжали праздновать в июле;

в 2013 году Указом Президента РФ № 459 праздник официально закрепили за четвертой субботой июля.

Кто отмечает:

Продавцы; кассиры; товароведы; мерчендайзеры; логисты; интернет-продавцы.

Интересные факты:

В Древней Руси торговлей занимались в основном мужчины, сейчас — преимущественно женщины;развитие онлайн-торговли сделало профессию еще более востребованной.

День парашютиста.

Дата: 26 июля.

История праздника:

26 июля 1930 года под Воронежем группа советских летчиков во главе с Леонидом Миновым совершила первые массовые прыжки с парашютом;это событие положило начало парашютному спорту в СССР.

Как отмечают:

Парашютисты проводят показательные прыжки;в аэроклубах организуют соревнования и мастер-классы.

Интересные факты:

Первая женщина-парашютистка в СССР — Вера Кулешова (1931 год);в 1931 году советские спортсмены освоили прыжки на воду, в снег и ночные прыжки.

Какой сегодня церковный праздник?

Собор Архангела Гавриила.

Даты празднования:

26 июля — дополнительное чествование;

8 апреля — на следующий день после Благовещения.

Кто такой Архангел Гавриил:

Один из высших ангелов, посланник Божий;принес Деве Марии весть о рождении Иисуса Христа.

О чем ему молятся:

О зачатии ребенка;о помощи в принятии решений;о защите от болезней.

Традиции 26 июля:

Посещение храма;молитва перед иконой Архангела Гавриила;нельзя ссориться, сквернословить, отказывать в помощи.

Память преподобного Стефана Савваита.

Годы жизни: 725−794;Место подвигов: Лавра Саввы Освященного (Иудейская пустыня);

Чем известен:

Был племянником Иоанна Дамаскина;обладал даром прозорливости и исцелений.

День дяди и тети.

Дата: 26 июля — неофициальный семейный праздник.

Почему он важен:

Дяди и тети часто становятся близкими друзьями для племянников;в трудных ситуациях они могут поддержать и даже заменить родителей.

Как отметить:

Позвоните родственникам, скажите теплые слова;подарите небольшой сувенир или открытку.

Что можно и нельзя делать 26 июля 2025 года?

Что можно:

Работать в огороде (особенно заготавливать сено);собирать целебные травы (зверобой, ромашку);печь пироги с ягодами и угощать близких;помогать нуждающимся.

Что нельзя:

Бездельничать — к неудачам;ругаться — Архангел Гавриил накажет за сквернословие;шить и вязать — «зашьете» удачу;рассказывать о личной жизни — к ссорам.

Кто родился 26 июля?

Актеры: Сандра Буллок; Кейт Бекинсейл;

Режиссеры: Стэнли Кубрик; Блейк Эдвардс;

Писатели: Бернард Шоу; Олдос Хаксли;

Музыканты: Мик Джаггер (The Rolling Stones).

Заключение.

26 июля 2025 года — насыщенная дата, объединяющая профессиональные, светские и православные праздники. В этот день в России чествуют работников торговли и парашютистов, вспоминают Архангела Гавриила и преподобного Стефана Савваита, а также отмечают теплый семейный праздник — День дяди и тети.

Каждый из этих праздников имеет свою историю, традиции и значение. Одни напоминают о важных профессиях, другие — о духовных ценностях, третьи — о семейных узах. Независимо от того, какой из них ближе лично вам, 26 июля — хороший повод проявить внимание к окружающим, вспомнить о близких и, возможно, открыть для себя что-то новое.

Следите за праздничными датами, чтобы не упустить возможность порадовать себя и других!