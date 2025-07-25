Алаудинов опубликовал разговор с Дивничем после скандала с бойцом из Чечни

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов опубликовал в Telegram-канале свою беседу с российским бойцом ММА и соратником «Русской общины» Максимом Дивничем.
В разговоре Дивнич признал, что дебошир с пляжа в Луганской народной республике (ЛНР) не является бойцом спецназа «Ахмат» и пообещал незамедлительно внести исправления в публикацию и предоставить разъяснения общественности.
Но, по словам генерала, это было сделано лишь по истечении нескольких дней, после его второго обращения, в котором было озвучено данное спортсменом слово.
Алаудинов отметил в разговоре с Дивничем, что бойцы из Чечни освободили большую часть населенных пунктов в ЛНР, и посоветовал ему еще раз пересмотреть собственный ролик с обвинениями.
Командир чеченского спецназа также заявил, что другие дискредитирующие спецназ «Ахмат» видеоролики до сих пор находятся на канале Дивнича, они не удалены, а опровержение не приведено.
Ранее Алаудинов прокомментировал сообщение Дивнича, который является участником СВО, о том, что он подрался в бассейне в Луганске с другим участником СВО из Чечни Алиханом Берсаевым.