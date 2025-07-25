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Адская жара +41 в Молдове: Сколько терпеть невыносимое пекло — что говорят синоптики

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 26 июля 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 26 июля, в Молдове будет жуткая жара.

На юге — до +41 градуса, в центре — до +38 градусов.

Гидрометеослужба объявила оранжевый код метеоопасности в центре и на юге страны.

Еще и солнечная погода, без осадков.

Жара спадет только ко вторнику — будет до +30 градусов, а в среду — +25.

Прогнозируют дожди.

Небольшая передышка…

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