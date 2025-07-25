Вора в законе Васю Бандита вернули в СИЗО после инсульта

Игорь Кокунов, известный в криминальном мире как вор в законе Вася Бандит, возвращен в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что 61-летний Кокунов попал в реанимацию с инсультом 24 июля. На следующий день его состояние стабилизировалось, поэтому мужчину вернули в СИЗО.
Помимо хронической ишемии головного мозга, у него выявили проблемы с сосудами ног и с почками.
Ранее сообщалось, что суд Оренбурга вынес решение об аресте Заура Шипилова — предполагаемого криминального авторитета Заура Нахичеванского.