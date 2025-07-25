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Вора в законе Васю Бандита вернули в СИЗО после инсульта

61-летний Кокунов попал в реанимацию с инсультом 24 июля.

Источник: Аргументы и факты

Игорь Кокунов, известный в криминальном мире как вор в законе Вася Бандит, возвращен в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что 61-летний Кокунов попал в реанимацию с инсультом 24 июля. На следующий день его состояние стабилизировалось, поэтому мужчину вернули в СИЗО.

Помимо хронической ишемии головного мозга, у него выявили проблемы с сосудами ног и с почками.

Ранее сообщалось, что суд Оренбурга вынес решение об аресте Заура Шипилова — предполагаемого криминального авторитета Заура Нахичеванского.