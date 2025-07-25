Все меньше американцев одобряют работу Трампа: рейтинг президента обновил прошлый минимум

Все меньше американцев одобряют работу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующий рейтинг обновил прошлый минимум, упав до 37%. Такие данные опубликовала компания Gallup по результатам проведенного опроса.
Отмечается, что в январе текущего года доля одобряющих работу Трампа опрошенных американцев составляла 47%. Однако сейчас рейтинг упал на 10%, обновив минимум с начала второго президентского срока политика.
При этом поддержка главы Белого дома среди республиканцев составляет 89%, в то время как доля среди демократов рассчитывать лишь 2% одобряющих работу Трампа.
В опросе, который компания проводила в период с 7 по 21 июля, приняли участие более одной тысячи американцев.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Newsweek, что рейтинги поддержки Дональда Трампа среди населения США обрушились из-за торговых пошлин.