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Элементы искусственного интеллекта намерены внедрить в работу Постоянного комитета СГ

«Принято решение провести инвентаризацию информационных систем и ресурсов Постоянного комитета. По ее итогам представить конкретные предложения по обеспечению информационной безопасности деятельности Посткома и повышения эффективности функционирования, включая использование элементов искусственного интеллекта», — отметили в Постоянном комитете.

25 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Элементы искусственного интеллекта намерены внедрить в работу Постоянного комитета Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в Посткоме.

«Принято решение провести инвентаризацию информационных систем и ресурсов Постоянного комитета. По ее итогам представить конкретные предложения по обеспечению информационной безопасности деятельности Посткома и повышения эффективности функционирования, включая использование элементов искусственного интеллекта», — отметили в Постоянном комитете.

На заседании Постоянного комитета обсуждался вопрос проведения форумов Союзного государства по актуальным проблемам функционирования и развития единого экономического, научно-технического, информационного пространства. Принято решение сформировать перечень экспертно-аналитических форумов под эгидой Посткома, позволяющих задействовать имеющиеся заделы для обсуждения проблемных зон интеграционной повестки.

«Всесторонне обсужден вопрос о ходе работы по созданию АНО “Медиакомпания Союзного государства”, — добавили в Постоянном комитете. -0-

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