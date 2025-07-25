Элементы искусственного интеллекта намерены внедрить в работу Постоянного комитета СГ

25 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Элементы искусственного интеллекта намерены внедрить в работу Постоянного комитета Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в Посткоме.
«Принято решение провести инвентаризацию информационных систем и ресурсов Постоянного комитета. По ее итогам представить конкретные предложения по обеспечению информационной безопасности деятельности Посткома и повышения эффективности функционирования, включая использование элементов искусственного интеллекта», — отметили в Постоянном комитете.
На заседании Постоянного комитета обсуждался вопрос проведения форумов Союзного государства по актуальным проблемам функционирования и развития единого экономического, научно-технического, информационного пространства. Принято решение сформировать перечень экспертно-аналитических форумов под эгидой Посткома, позволяющих задействовать имеющиеся заделы для обсуждения проблемных зон интеграционной повестки.
«Всесторонне обсужден вопрос о ходе работы по созданию АНО “Медиакомпания Союзного государства”, — добавили в Постоянном комитете. -0-