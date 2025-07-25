Когда и куда обращаться за пособием по уходу за ребенком до 3 лет? Минтруда подготовило памятку

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, когда и куда обращаться за пособием по уходу за ребенком до 3 лет, сообщили БЕЛТА.
Обращаться за пособием по уходу нужно, если ранее получалось пособие по беременности и родам: не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания пособия по беременности и родам. Если пособие по беременности и родам не получали, то не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка или установления опеки. Если обратились позже 6 месяцев — пособие назначается со дня обращения.
За назначением необходимо обратиться по месту работы, службы, учебы или клинической ординатуры матери (мачехи) в полной семье, родителя (отца или матери) в неполной семье, усыновителя или опекуна.
Если мать (мачеха) в полной семье не работает, не служит, не обучается, не в ординатуре и не ИП, обращаться нужно по месту работы, службы, учебы или ординатуры отца (отчима).
В орган соцзащиты (по месту регистрации) обращаются во всех случаях, не подходящих под случаи, описанные выше, а также если родитель (ли) работают у ИП или в микроорганизации (до 15 человек).
Размеры пособия с 1 августа 2025 года по 31 января 2026 года составляют на первого ребенка — Br931,91, на второго и последующих детей — Br1065,04, на ребенка-инвалида — Br1198,17.-0-