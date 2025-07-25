Когда и куда обращаться за пособием по уходу за ребенком до 3 лет? Минтруда подготовило памятку

Обращаться за пособием по уходу нужно, если ранее получалось пособие по беременности и родам: не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания пособия по беременности и родам. Если пособие по беременности и родам не получали, то не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка или установления опеки. Если обратились позже 6 месяцев — пособие назначается со дня обращения.