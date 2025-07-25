«Вальс цветов» и «Беловежская пуща». В Бресте с фееричного дефиле начался Парад оркестров

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 25 июля громко дали старт третьему Параду оркестров «Брестская крепость». Начался он с яркого дефиле по улицам города, передает корреспондент БЕЛТА.
В нынешнем фестивале участвуют девять коллективов из Беларуси и России. Своим мастерством порадуют любимые жителями города над Бугом Брестский областной концертный оркестр духовой и эстрадной музыки, оркестр 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады, образцово-показательный оркестр Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского. Интересную программу привезли гости. Так, Пермский губернский оркестр, Военно-духовой оркестр Приволжского округа войск национальной гвардии, оркестр Почетного караула Минской военной комендатуры, Ансамбль Института пограничной службы Беларуси, Нижегородский губернский оркестр устроили сегодня дефиле на пешеходной улице Советская.
Каждый коллектив приехал с намерением удивить брестчан. Для дефиле подготовили плац-концерты. Получилось настоящее шоу, некоторые успевали даже сменить сценические костюмы. Например, в исполнении оркестра из Перми прозвучал «Вальс цветов» композитора Петра Чайковского. Под классическую мелодию кружились хрупкие балерины. А оркестр Почетного караула Минской военной комендатуры зарядил милую каждому белорусу мелодию — «Беловежскую пущу». Брестчане и туристы такой перформанс восприняли на ура.
Позже на площади Ленина начнется выступление Академического ансамбля песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Полуторачасовой концерт — подарок ко Дню города.
Парад оркестров по улице Ленина 26 июля станет превью церемонии открытия праздника города «Берестье-2025», которая продолжится гала-концертом на площади Ленина. Также в этот день коллективы выступят в разных локациях областного центра: с концертами, дефиле, балом. «Репертуар очень разнообразный — от джаза до классики. Будет и маршевая музыка, и народные песни», — рассказал главный режиссер и главный дирижер фестиваля Валерий Коваль.
Все девять оркестров (а это 340 человек) 27 июля посетят мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», где возложат цветы к Вечному огню. Затем состоится церемония закрытия. -0-
Фото Виолетты Южаковой.