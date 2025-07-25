«Вальс цветов» и «Беловежская пуща». В Бресте с фееричного дефиле начался Парад оркестров

Парад оркестров по улице Ленина 26 июля станет превью церемонии открытия праздника города «Берестье-2025», которая продолжится гала-концертом на площади Ленина. Также в этот день коллективы выступят в разных локациях областного центра: с концертами, дефиле, балом. «Репертуар очень разнообразный — от джаза до классики. Будет и маршевая музыка, и народные песни», — рассказал главный режиссер и главный дирижер фестиваля Валерий Коваль.