Это доступно каждой: пластический хирург рассказала, как похорошела Линдси Лохан

— К слову, я своим пациентам тоже часто рекомендую после операции для изменения образа задуматься и о другой форме бровей. Особенно, если до этого они были тонкими. У Лохан как раз такой случай. Причем бровь шла над надбровной дугой и совершенно ей не подходила. Сейчас явно выполнен татуаж, за счет которого у нее даже изменились пропорции лица. Дело в том, что правильно выбранный угол брови всегда подчеркивает красоту глаз.