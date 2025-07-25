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Паук заполз в голову россиянки и сплел паутину

Паук поселился в Ухе жительницы Башкирии и сплел там паутину.

Паук поселился в Ухе жительницы Башкирии и сплел там паутину. Об этом пишет Telegram-канал «Новости. Уфа Башкоркостан».

По словам жительницы Чишминского района, паук заполз в ухо во время прогулки на природе.

Женщина сначала подумала, что это мошка и попыталась вытащить ее, однако не смогла.

Через неделю в голову у россиянки появилось шуршание, которое будило ее по ночам. Ей пришлось обратиться к врачу.

Оториноларинголог вытащил из уха женщины живого паука, который успел свить паутину внутри.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл нашли одного из десяти самых опасных пауков Европы — желтого сака.