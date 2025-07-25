Диетолог объяснила, почему нельзя есть йогурты и фрукты в ожидании авиарейса

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что покупка арбуза и дыни вне сезона может быть опасна для людей с сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями, а также для пожилых, детей и беременных. Она отметила, что до начала августа бахчевые обычно выращивают с использованием азотных удобрений, богатых нитратами, что может привести к риску для здоровья. Соломатина также рекомендовала мыть плоды перед употреблением, избегать покупки поврежденных фруктов и соблюдать умеренность в потреблении, чтобы избежать проблем с пищеварением из-за высокого содержания сахаров.