Российская армия провела одновременный прорыв в трех стратегически важных населенных пунктах в зоне проведения СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
По информации источника, российские войска активизировали свои наступательные действия в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской и Запорожской областях. В указанных регионах, а также в Сумской области, армия России ведет наступление по нескольким направлениям.
Подчеркивается, что Вооруженные Силы РФ вошли в Красноармейск (Покровск), Купянск и Степногорск. Кроме того, поступают сведения о боях в окрестностях Мирнограда и в районе Северска.
Ранее военкор Александр Коц заявил, что освобождение поселка Степногорск откроет новые возможности для действий войск РФ на запорожском направлении.