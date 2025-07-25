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«РВ»: ВС РФ совершили прорыв сразу в трех ключевых городах

Российские бойцы одновременно прорвались в Купянске, Красноармейске и Степногорске.

Источник: Аргументы и факты

Российская армия провела одновременный прорыв в трех стратегически важных населенных пунктах в зоне проведения СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации источника, российские войска активизировали свои наступательные действия в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской и Запорожской областях. В указанных регионах, а также в Сумской области, армия России ведет наступление по нескольким направлениям.

Подчеркивается, что Вооруженные Силы РФ вошли в Красноармейск (Покровск), Купянск и Степногорск. Кроме того, поступают сведения о боях в окрестностях Мирнограда и в районе Северска.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что освобождение поселка Степногорск откроет новые возможности для действий войск РФ на запорожском направлении.