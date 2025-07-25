Столицу Украины массово атаковал неожиданный враг

Саранча способна пролетать до 20 километров за день.
Рои саранчи добрались до Киева и Киевской области. До этого насекомые терроризировали и другие регионы Украины. Об этом сообщают украинские telegram-каналы.
«Ежедневно фиксируют рои саранчи в разных регионах: в Днепропетровской области, Запорожье, теперь уже и в Киевской области и столице. Саранча способна мигрировать до 20 километров в день», — говорится в сообщении издания «Телеграф».
Издание также предупреждает, что массовое появление насекомых может негативно сказаться на состоянии людей с аллергией, поскольку в воздухе увеличивается концентрация хитиновых частиц. Кроме того, присутствие большого количества саранчи представляет существенную опасность для сельскохозяйственных культур: насекомые способны уничтожать урожай на значительных площадях.
Ранее в России также фиксировались случаи угрозы сельскохозяйственным культурам из-за карантинных объектов. В начале июля в Кургане была введена фитосанитарная зона из-за очагов опасного сорняка повилики, представляющей опасность для урожая и требующей специальных мер по локализации и уничтожению.