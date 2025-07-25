В столицу Украины прилетел рой саранчи, сообщает украинское издание «Телеграф».
Журналисты информируют, что огромные стаи насекомых перемещаются по регионам. Ранее сообщалось, что вредители наносят ущерб в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях. За сутки рой преодолевает около 20 километров.
Исторически нашествие саранчи ассоциируется с масштабными бедствиями. В Библии это явление упоминается как одна из казней египетских, насланных Иеговой на Египет в знак наказания за отказ освободить еврейский народ.
По мнению Игоря Никулина, бывшего члена комиссии ООН по разоружению, саранча, уничтожающая сельскохозяйственные угодья на Украине, может являться биологическим оружием, разработанным странами Запада.