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Нашествие саранчи на Украине добралось до Киева

За сутки рой преодолевает около 20 километров.

Источник: ru.freepik.com

В столицу Украины прилетел рой саранчи, сообщает украинское издание «Телеграф».

Журналисты информируют, что огромные стаи насекомых перемещаются по регионам. Ранее сообщалось, что вредители наносят ущерб в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях. За сутки рой преодолевает около 20 километров.

Исторически нашествие саранчи ассоциируется с масштабными бедствиями. В Библии это явление упоминается как одна из казней египетских, насланных Иеговой на Египет в знак наказания за отказ освободить еврейский народ.

По мнению Игоря Никулина, бывшего члена комиссии ООН по разоружению, саранча, уничтожающая сельскохозяйственные угодья на Украине, может являться биологическим оружием, разработанным странами Запада.

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