«Неужели “Беларусьфильм”? Трейлер “Классной” набирает без рекламы десятки тысяч просмотров

Неважно, где ты оказался. Важно, какие люди будут рядом с тобой. Эти слова — главная идея грядущей картины «Беларусьфильма» о молодой выпускнице БГПУ, которая получила распределение в агрогородок. На протяжении всего фильма героиня постоянно сталкивается с трудностями жизни, учится общаться с детьми и находить радость в своем новом мире. Премьера «Классной» состоится уже 18 сентября, а трейлер набирает десятки тысяч просмотров без продвижения. О всех деталях создания долгожданного релиза корреспонденту БЕЛТА рассказал режиссер Кирилл Халецкий и актриса главной роли Ирина Мороз.
Работа над фильмом «Классная» практически завершена — осталось завершить работу над цветокоррекцией и звуком. Черновой вариант уже показали фокус-группе, которая состояла из людей разных профессий. Министерство образования пригласило молодых педагогов, выпускников БГПУ, которые сейчас проходят распределение. «Со своей стороны мы тоже пригласили творческую молодежь. Ребята не имеют прямого отношения к фильму, но это люди из сферы кино, музыки, фотографии, телевидения, они дали честную оценку», — рассказал Кирилл Халецкий.
Фокус-группа предложила свои доработки, некоторые из них внесли. По словам режиссера, впечатления у зрителей остались крайне положительные. Некоторые удивленно интересовались, неужели это работа «Беларусьфильма»? «Молодежь оценила высокий визуальный уровень исполнения, актерскую игру. Отметила и музыкальный ряд. А молодые педагоги рассказали, что сюжет очень похож на реальную жизнь: нет ни слова фальши и показано все так, как есть на самом деле, — сказал Кирилл Халецкий. — У многих было ожидание очередного понятного кино. Но здесь действительно появляются какие-то интересные сюжетные ходы, которых не ожидаешь. Это что-то новенькое».
Учитель и после уроков.
Распределение — сложный этап для любого выпускника вуза. В этой ситуации оказывается главная героиня. Она вписывается в образ современной молодой девушки, в какой-то степени дерзкой, умной, но прямолинейной.
Актриса главной роли Ирина Мороз призналась, что играть учительницу было тяжело — перед съемками предстояла большая работа над ролью. «Нужно было понять мотивы персонажа, почему она выбрала эту профессию. Моя героиня преподает историю и обществоведение, достаточно тяжелые предметы, которые в школах не всегда воспринимают. Некоторые нюансы уточняла у педагога-крестной: она дала совет общаться с детьми, как с друзьями», — рассказала она.
Вместе с тем, как отметил режиссер, с окончанием уроков учитель остается учителем: и дома, и в выходные, и ночью. «Очень хотелось показать, насколько это важная и ответственная профессия», — добавил Кирилл Халецкий.
В ожидании премьеры.
В сети уже опубликованы два трейлера. Проморолик на 30 секунд собрал несколько десятков тысяч просмотров без рекламы и таргета. Ожидания публики были настолько большими, что создатели даже организовали конкурс школьных фотографий, лучшие из которых войдут в фильм. «К картине сейчас повышенное внимание. Люди в приятном шоке от того, что это снимается в Беларуси. Скоро в городе появится больше постеров и баннеров. Планируем снять небольшие интервью с актерами, которые поделятся впечатлениями о съемках и расскажут немного о своем герое, вспомнят случаи из школьной жизни», — отметил Кирилл Халецкий.
Режиссер подчеркнул, что «Классная» — это кино нежное и честное, после которого остается послевкусие чего-то светлого. А такой отклик картина получила, потому что школа была в жизни у каждого. «В моих фильмах добро всегда побеждает, а в жизни есть место надежде. Поэтому зрителям после выхода из зала точно будет что обсудить. Для нас лучшей похвалой будет, если они позвонят своим учителям и классным руководителям», — добавил он.
Премьера обещает быть яркой и громкой — студия активно к ней готовится. «Думаем, что покажем все в лучшем виде. Будет практически весь актерский состав фильма, в том числе и российские коллеги. Гостей ожидают фотозоны, автограф-сессии. В нашем фильме звучит очень много молодежных треков, возможно, пригласим и артистов, чтобы они вживую их спели», — поделился режиссер.
С чего все начиналось.
История создания картины началась примерно год назад. Министерство культуры объявило конкурс сценариев на тему школы, учителей и педагогов. «Выиграл сценарий Андрея Курса под названием “Классная дама”. На студии тоже был проведен мини-конкурс среди своих режиссеров, решали, кто бы мог снять такой фильм и наиболее точно раскрыть тему. “Первым делом я убрал слово “дама” из сценария — оно показалось не совсем современным. А слово “Классная” — двусмысленное, короткое, емкое — более выигрышным”, — вспомнил Кирилл Халецкий.
Нет права на ошибку.
Для режиссера съемка «Классной» стала новым уровнем масштабности. Съемочная группа составляла более 100 человек, а на самой крупной смене снималось более 200 актеров массовки — они были очень разными: с опытом и без опыта, детьми и взрослыми.
«На съемках моего дебютного полнометражного фильма “Киношники” царила семейная и дружеская атмосфера. Мы все были заряжены и относились к работе азартно. Но здесь мы чувствовали повышенный груз ответственности. Уровень фильма — выше, а бюджеты больше. Если в дебютном полнометражном фильме ты можешь допустить ошибку, то здесь права на нее нет. К фильму приковано много глаз», — отметил режиссер.
Ирина Мороз описала особую атмосферу на съемках: «Ты приходил как к себе домой. Все происходило без спешки. Приветствовалась импровизация: бывают проекты, в которых режиссеры придерживаются сугубо сценария — ни шага вправо, ни шага влево, повторяешь каждое слово. А Кирилл был более лоялен в этом вопросе и ждал, что мы привнесем свои идеи».
Щепетильный подход помог сделать героев более реалистичными. «На кону — честь учителей страны. Мы подошли к этой теме очень трепетно, углубились в их жизнь и работу, часто советовались с Министерством образования: насколько такая ситуация могла бы произойти. В итоге каждый зритель находит себя или знакомых в персонажах: “О, а у меня был такой директор!” — заключил режиссер.
БЕЛТА. -0-
Фото Кирилла Халецкого.