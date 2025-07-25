«Неужели “Беларусьфильм”? Трейлер “Классной” набирает без рекламы десятки тысяч просмотров

В сети уже опубликованы два трейлера. Проморолик на 30 секунд собрал несколько десятков тысяч просмотров без рекламы и таргета. Ожидания публики были настолько большими, что создатели даже организовали конкурс школьных фотографий, лучшие из которых войдут в фильм. «К картине сейчас повышенное внимание. Люди в приятном шоке от того, что это снимается в Беларуси. Скоро в городе появится больше постеров и баннеров. Планируем снять небольшие интервью с актерами, которые поделятся впечатлениями о съемках и расскажут немного о своем герое, вспомнят случаи из школьной жизни», — отметил Кирилл Халецкий.