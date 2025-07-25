В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил мужчину, искавшего мобилизованного сына

Сотрудник военкомата в Кривом Роге на Украине избил мужчину, искавшего своего насильно мобилизованного сына. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Согласно источнику, мужчина приехал в территориальный центр комплектования, чтобы найти сына. Затем с территории военкомата выехал автобус, во время чего мужчина что-то сказал водителю транспорта. После этого сотрудник ТЦК вышел к отцу мобилизованного, догнав того и избив.
В результате инцидента мужчина получил травму головы и был госпитализирован. Издание также отмечает, что стоявшие недалеко от места происшествия сотрудники полиции не остановили нападавшего, проигнорировав его действия.
Ранее KP.RU сообщал, что в Одессе сотрудник ТЦК избил женщину, которая якобы мешала работе военкомата.