В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил мужчину, искавшего мобилизованного сына

Согласно источнику, мужчина приехал в территориальный центр комплектования, чтобы найти сына. Затем с территории военкомата выехал автобус, во время чего мужчина что-то сказал водителю транспорта. После этого сотрудник ТЦК вышел к отцу мобилизованного, догнав того и избив.