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Уфимский «Салават Юлаев» и питерский «СКА» совершили обмен игроками

«Салават Юлаев» и «СКА» обменялись хоккеистами.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» и петербургский «СКА» обменялись игроками в рамках межклубного соглашения.

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, в состав «СЮ» перешли опытный нападающий Сергей Андронов и защитник Дмитрий Юдин. В минувшем сезоне Андронов провел 40 матчей за СКА, набрав четыре очка (1 гол + 3 передачи), а Юдин в 34 играх также отметился четырьмя очками (1+3).

В «СКА» перешли 17-летний голкипер Андрей Бондарев, за которого армейская команда выплатила компенсацию. В прошлом сезоне молодой вратарь выступал за «Толпар», проведя девять матчей в МХЛ с показателем 89,9% отраженных бросков.

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