Астрономы заметили управляемый объект в Солнечной системе

«Орбита 3I/ATLAS совпадает с плоскостью Земли всего на пять градусов — вероятность такого совпадения случайным образом составляет всего 0,2%», — заявил ученый. Его слова приводит Newsweek. Он предположил, что траектория, проходящая через Солнечную систему, рассчитана специально для того, чтобы совершить гравитационный маневр. Также его смутила аномально высокая скорость кометы. Было выдвинуто предположение, что 3I/ATLAS является управляемым объектом.