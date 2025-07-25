В Таганроге во время движения загорелся автомобиль

В Таганроге днем в пятницу на переулке Клубный, 6 во время движения загорелась «Газель». О случившемся сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Известно, что огнем было охвачено шесть квадратных метров. Не место незамедлительно выехали спасатели. Пожар тушили четыре человека и одна единица техники.
Ранее сообщалось, что в Аксайском районе столкнулись «Газель» и «Мазда». ДТП произошло на автодороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». По предварительным данным, «Мазда» выехала на встречную полосу в разрешенном месте и там столкнулась с «Газелью». В результате столкновения пострадали двое человек.
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