В Таганроге во время движения загорелся автомобиль

Ранее сообщалось, что в Аксайском районе столкнулись «Газель» и «Мазда». ДТП произошло на автодороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». По предварительным данным, «Мазда» выехала на встречную полосу в разрешенном месте и там столкнулась с «Газелью». В результате столкновения пострадали двое человек.