Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге во время движения загорелся автомобиль

Спасатели потушили загоревшийся автомобиль в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге днем в пятницу на переулке Клубный, 6 во время движения загорелась «Газель». О случившемся сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Известно, что огнем было охвачено шесть квадратных метров. Не место незамедлительно выехали спасатели. Пожар тушили четыре человека и одна единица техники.

Ранее сообщалось, что в Аксайском районе столкнулись «Газель» и «Мазда». ДТП произошло на автодороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». По предварительным данным, «Мазда» выехала на встречную полосу в разрешенном месте и там столкнулась с «Газелью». В результате столкновения пострадали двое человек.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Рассыпающийся на ходу автомобиль позабавил жителей Ростова.