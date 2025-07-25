О классиках и современной литературной ситуации

Евангелие и русскую классику нужно читать всю жизнь. Возвращаться к ней снова и снова независимо от возраста, профессии и социальной вовлеченности в жизнь общества. Мы меняемся, получаем образование, совершенствуемся в профессии, набираемся опыта, мудрости — и в давно, казалось бы, знакомом еще со школьной скамьи произведении нам открываются новые смыслы, глубина и широта заложенных автором духовных и нравственных идей.
Нашу классику необходимо изучать: долго, вдумчиво, постоянно, стараясь узнать и понять, как можно больше. Никто не может сказать, что заметил в произведении абсолютно все. Но скажу, наверняка при следующем прочтении откроется еще что-то новое. Никто не может сказать, что полностью постиг многогранность русской словесности периода золотого века. При повторном прочтении всегда обрящется некая неизведанная деталь, которая позволит углубить или расширить знание. Особенно это касается чтения Евангелия. Люди эту книгу изучают два тысячелетия, есть такие, кто Евангелие прочитал сотню раз, и при сто первом прочтении находит жемчужины мыслей, которые ранее не замечал.
Человек должен идти «рука об руку» с чтением на протяжении всей своей жизни. Разумеется, он будет читать не только классику, но книги, помогающие ему ее понять.
Путь к вечной и всегда актуальной классике у каждого свой. Она бесконечно свежа и злободневна, хотя была создана ее авторами 150 или даже 200 лет назад. Не только на ум воздействует она, но и на сердце и душу. И чем больше возможностей и разнообразия для чтения, тем глубже он ее понимает.
Хорошие фильмы могут привести человека к желанию прочесть первоисточник. В таком случае зритель превращается во вдумчивого читателя и пред ним открывается огромный, широкий мир двух художественных произведений — литературного и кинематографического. Нельзя не вспомнить режиссерские и актерские работы номинанта Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Николая Петровича Бурляева. Уверен, что немало зрителей после просмотра фильмов сказали сами себе: «Надо бы и книгу прочитать».
У Николая Бурляева есть киноповесть «Сын вольности. Страницы жизни Михаила Юрьевича Лермонтова», киносценарий «Пушкин». Их интересно читать. И — самое главное — они могут еще на несколько шагов приблизить человека к знанию, пониманию жизненного и творческого пути наших классиков, а через это — и к лучшему пониманию созданного ими.
Упоминание имен известнейших русских поэтов Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова неслучайно. Их произведения — это устоявшийся для нас, незыблемый образец поэзии и прозы не только в прошлом, но и в наши дни. Настоящее художественное слово живет и сегодня потому, что оно связано с вечным Словом — Евангелием.
Современному читателю, не профессионалу, а просто человеку, увлеченному книголюбу, порой непросто сориентироваться в мире литературы наших дней. Не раз он услышит от кого-то, кто вроде бы имеет отношение к современной беллетристике, что в поэзии необходимы новые оригинальные формы, должно быть новаторство. При этом вовсе не обязательно даже, что будет прямо сказано, что традиционные поэтические формы, стихотворные размеры в какой-то мере уже прошлое, что они не очень уже интересны, но такое впечатление от разговора нередко остается. И начинается «гонка» за новизной, за нетривиальностью, нестандартностью и т. п.
Сегодня критерии в поэзии сдвинуты, потому что настоящая поэзия — это не игра с оригинальностью, это глубокое содержание, которое получает отклик в душе, сердце и уме читающего, а также высокохудожественный язык. «Быть знаменитым — некрасиво», — написал поэт Борис Пастернак. Это еще одно подтверждение того, что в лирике главное — смысл, соответствие художественных средств замыслу, совершенство формы, а не эксперименты с ней и привлечение внимания непосредственно к автору более, чем к произведению. Точную оценку значительной части современной поэзии дает известный критик Вячеслав Дмитриевич Лютый, номинант Патриаршей литературной премии 2025 года: «Автоматическое» стихотворное письмо, когда развитие сюжета в целом зависит от словесных деталей предыдущей строки — при отсутствии творческой задачи — превратилось в своего рода литературную гангрену. Подобное унылое версификаторство разлагает всякое действительно художественное свидетельство о реальном мире, в широте и глубине его, и о человеке как о личности, способной превратить хаос, внутренний и внешний, в некое точное слово или поймать определяющий смысл происходящего, что подтвердит важность присутствия лирического героя в современной смутной действительности.
Свою лепту в процесс распада поэтического текста вносит также внутренняя установка пишущего на самовыражение: дескать, перед тобою, читатель, — творец, чуть ли не волшебник, он складывает слова и смыслы по собственному произволению. И пусть результат этого сложения никаким боком не касается ни сердца и судьбы другого человека, ни в целом реалий бытия, но общая картина — текст, голос, артистическая повадка автора — выглядят увлекательно, особенно для молодежной аудитории".
Вся ли современная поэзия такая? Разумеется, нет.
Вячеслав Лютый помогает отличить широкой аудитории истинную поэзию от чего-то другого, не поддаться на не обусловленные никаким содержанием игры с формой и постоянное привлечение внимания к сценическому образу автора, а не собственно к созданному им тексту и его сути. Известный критик упоминает основные свойства истинной поэзии, у которой есть творческая сверхзадача и, которая включает в себя действительно художественное свидетельство о мире, а автор строк может «поймать» смысл происходящего и поделиться этим с читателем. Очевидно, что и в наши дни живут и творят настоящие поэты, появляются новые прекрасные стихи, и каждый год имена таких творцов пера имеются в числе лауреатов Патриаршей литературной премии.
Но стоит отметить, наверное, что истинный талант всегда «настоящий», незамутненный.
Наша классика — от В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова до А. А. Ахматовой — это сокровищница нашей русской и мировой поэзии, это глубина философской мысли, скорби, радости, восхищения миром, природой, простым теплом человеческих отношений. Сколь сложна наша отечественная история, столько сложна и наша литература, ее содержание. Эти понятия взаимосвязаны. Чтобы лучше понимать суть какого-либо произведения, неплохо было бы обратиться к историческому контексту. Наверно, это как раз свойство русской души — скрупулезно разбираться во всех ее тайниках.
И еще. 27 июля 1841 года вспоминается скорбная дата — день трагической смерти М. Ю. Лермонтова. Ему было только 26 лет, а сколько к тому времени было создано произведений, и поставлено по ним театральных постановок, снято фильмов? Назову некоторые: «День гнева» (Италия) экранизация незаконченного романа «Вадим», реж. Антонио Календа, 1973 г.; в США «Герой нашего времени», реж. Майкл Альмерейда, 1985 г. Его стихи и проза переведены на многие европейские языки. Молодого поэта нет уже более 180 лет, а его творчество по сей день питает умы смыслами, глубиной, изяществом. «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум» (Притч. 2: 6).