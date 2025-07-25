Сегодня критерии в поэзии сдвинуты, потому что настоящая поэзия — это не игра с оригинальностью, это глубокое содержание, которое получает отклик в душе, сердце и уме читающего, а также высокохудожественный язык. «Быть знаменитым — некрасиво», — написал поэт Борис Пастернак. Это еще одно подтверждение того, что в лирике главное — смысл, соответствие художественных средств замыслу, совершенство формы, а не эксперименты с ней и привлечение внимания непосредственно к автору более, чем к произведению. Точную оценку значительной части современной поэзии дает известный критик Вячеслав Дмитриевич Лютый, номинант Патриаршей литературной премии 2025 года: «Автоматическое» стихотворное письмо, когда развитие сюжета в целом зависит от словесных деталей предыдущей строки — при отсутствии творческой задачи — превратилось в своего рода литературную гангрену. Подобное унылое версификаторство разлагает всякое действительно художественное свидетельство о реальном мире, в широте и глубине его, и о человеке как о личности, способной превратить хаос, внутренний и внешний, в некое точное слово или поймать определяющий смысл происходящего, что подтвердит важность присутствия лирического героя в современной смутной действительности.