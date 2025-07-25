Юрист Русяев объяснил, почему водителям старше 60 лет не ужесточили правила

В России приняли решение не вводить дополнительные ограничения для автомобилистов старше 60 лет. Об этом в пятницу, 25 июля, рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.
— Решение МВД России об исключении из проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года положения, касающегося дополнительной оценки пригодности к вождению граждан старше 60 лет, нельзя назвать неожиданным, — уточнил он.
Эксперт подчеркнул, что в правовом поле нет каких-либо оснований для введения единого возрастного ценза.
— В правовом поле отсутствуют основания для введения универсального возрастного ценза или дополнительных барьеров без индивидуализированной оценки состояния здоровья, — добавил Русяев.
По закону автомобилисты должны проходить медицинское освидетельствование при получении или замене водительского удостоверения. Однако какие-либо дополнительные осмотры в силу возраста не предусмотрены, передает RT.
Ранее Государственная дума России приняла закон о расширении возможностей сотрудников ГАИ по аннулированию водительских прав. Теперь их могут лишить в случае, если во время внеочередного медицинского осмотра у водителя выявят противопоказания к вождению.