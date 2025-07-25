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Смертельно больному телеведущему стало трудно дышать и говорить

Страдающий онкологией почек известный британский телеведущий Джеймс Уэйл заявил, что ему стало трудно дышать и говорить.

Страдающий онкологией почек известный британский телеведущий Джеймс Уэйл заявил, что ему стало трудно дышать и говорить. Об этом сообщает The Standard.

По словам ведущего, он не может дышать, думать и говорить. А также стал забывчивым и очень медленно разговаривает.

Уэйл также пожаловался на проблемы со слухом и быструю утомляемость.

Врачи ранее спрогнозировали, что ему осталось жить 12 недель, отметил телеведущий. Он уточнил, что сейчас идет седьмая неделя.

Ранее российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук призвал провериться на онкологию после потери веса.