В Москве завершился XVII Международный театральный фестиваль имени Чехова

«Важно, что наше стремление сделать все возможное и невозможное, чтобы фестиваль состоялся, было обоюдным, двусторонним, — говорит Карина Цатурова, генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова. — Я имею в виду нашу команду, с одной стороны, и зарубежных участников, с другой. Мы приняли 400 человек, и каждый увез из Москвы теплые впечатления о городе, о зрителях. Многие признавались, что друзья отговаривали их ехать в Россию, но теперь они точно знают, что Москва — самый современный, красивый и безопасный город. Часть миссии нашего фестиваля состоит и в этом — через театральную дипломатию мы укрепляем подлинный имидж России как культурной державы».