В Москве завершился XVII Международный театральный фестиваль имени Чехова

Сегодня 25 июля финишировал XVII Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, который проходил в Москве с 23 мая по 25 июля 2025 года. Завершился он на Новой сцене Большого театра мощным восточным аккордом. Столичные зрители попали из московского лета в еще более знойные ночи ливанской Шехерезады.
Отметим, балет «Тысяча и одна ночь» Театра танца Каракалла из Ливана признан хореографической жемчужиной Ближнего Востока. Театр был основан полвека назад Абделем-Халимом Каракалла, первым арабским танцовщиком, учившемся в Лондоне у легендарной Марты Грэм. В Москву 86-летний патриарх ливанского балета прилетел вместе с сыном и дочерью, которые сейчас руководят труппой.
Напомним, Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова за 33 лет своего существования познакомил российскую публику с театрами 60 стран. В этом году, несмотря на сложные условия, организаторам удалось выполнить всю заявленную программу и показать 13 спектаклей из 12 стран мира: Аргентины, Армении, Бахрейна, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Колумбии, Ливана, Франции и ЮАР. Было показано 42 спектакля, которые собрали аудиторию свыше 30 тысяч зрителей.
«Важно, что наше стремление сделать все возможное и невозможное, чтобы фестиваль состоялся, было обоюдным, двусторонним, — говорит Карина Цатурова, генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова. — Я имею в виду нашу команду, с одной стороны, и зарубежных участников, с другой. Мы приняли 400 человек, и каждый увез из Москвы теплые впечатления о городе, о зрителях. Многие признавались, что друзья отговаривали их ехать в Россию, но теперь они точно знают, что Москва — самый современный, красивый и безопасный город. Часть миссии нашего фестиваля состоит и в этом — через театральную дипломатию мы укрепляем подлинный имидж России как культурной державы».