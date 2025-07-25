Многонациональные учения НАТО Agile Spirit стартовали в Грузии

На военной базе Крцаниси в Грузии прошла церемония открытия учений НАТО под названием Agile Spirit 2025, которые завершатся 6 августа. Об этом проинформировало министерство обороны Грузии.
В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, в том числе представители грузинских сил обороны, военные атташе, аккредитованные в Грузии, сотрудники связного офиса НАТО, группы по основному пакету НАТО-Грузия (SNGP), Службы оборонного сотрудничества посольства США (ODC) и миссии наблюдателей ЕС (МНЕС).
Учения Agile Spirit 2025 проводятся одновременно в Грузии и Турции, где они начались 21 июля. По заявлению грузинского оборонного ведомства, цель учений — «укрепление регионального сотрудничества».
В маневрах задействованы военнослужащие из тринадцати государств, включая Грузию, Соединенные Штаты, Турцию, Польшу, Германию, Италию, Грецию, Молдавию, Румынию, Болгарию, Словакию, Литву и Украину. Военные из Армении и Японии будут присутствовать в качестве наблюдателей.
В рамках военных учений запланированы штабные тренировки, тактический конвой Грузия-США по маршруту Сенаки-Вазиани, совместные стрельбы, отработка взаимодействия сил специальных операций и проверка Центра боевой подготовки Сил обороны Грузии. Общее руководство учениями осуществляют командующий Западным командованием Сил обороны Грузии Коба Григолия и представитель Национальной гвардии штата Джорджия (США) Уильям Кокс.